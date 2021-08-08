Светофор продолжает отлеживаться на Руставели после ДТП

На перекрестке Руставели все еще лежит светофор после ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На перекрестке Руставели все еще лежит светофор после ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Калининском районе дорожно-транспортное происшествие «оставило след» на перекрестке.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», утром в Калининском районе города, на перекрёстке улицы Руставели и Токсовской улицы произошла авария, в результате которой был снесен светофор.

Однако устройство для регулирования движения транспорта и пешеходов так до сих пор и не подняли.

Известно, что «пострадавший» лежит на выезде из Токсовского тоннеля. Светофор снес Volkswagen. Причиной тому, что оптическое устройство оказалось на земле называют разгон после тоннеля. Возможно, водитель просто не сбросить скорость. К сожалению, впереди его ждал весьма крутой поворот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.