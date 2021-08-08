Главный гастроэнтеролог СЗФО назвал опасные виды болей в животе

Может быть очень опасно заглушать боль таблетками, игнорировать симптомы или же просто терпеть боль.

Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа, руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский назвал «Пятому каналу» самые опасные виды болей в животе, при появлении которых необходимо срочно отправиться к врачу.

Сильные и резкие боли могут свидетельствовать о перееданиях, проблемах желчевыделительной системы, панкреатите, холецистите.

Но самыми «страшными» болями в животе гастроэнтеролог назвал те, которые происходят на голодный желудок и в ночное. Так, сделать менее ощутимыми неприятное чувство помогает еда или прием таблеток.

Доктор отметил, что скорее всего это симптом язвенной болезни или тяжелых вариантах гастрита с эрозиями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценила опасность ржавой воды из-под крана.