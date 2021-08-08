Доктор заявил о самой проблемной инфекции для эпидемиологов

Доктор заявил о самой проблемной инфекции для эпидемиологов
Остановить коронавирус сможет лишь массовая вакцинация. Фото: pixabay.com

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что в настоящий момент главной проблемой эпидемиологов, кроме COVID-19, стали внутрибольничные инфекции, которые не могут победить антибиотики.

В беседе с «Вечерней Москвой» Шунков отметил, что те самые опасные инфекции могут быть устойчивы к дезинфицирующим препаратам, пробивают даже сильный иммунитет, и с каждым десятилетием их становится больше

Однако Шунков уверен, что, к примеру, туберкулез можно победить во всем мире. Для этого необходимо обнаружить всех заболевших носителей, вылечить их, затем места их пребывания продезинфицировать и , конечно же, сделать прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм ковида.

вирусолог коронавирус пандемия


 

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