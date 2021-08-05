Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм ковида

Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм ковида
Сейчас больше всего в мире распространен «дельта»-вариант или индийский вариант ковида. Фото: pixabay.com

Определить, каким именно штаммом ковида заражен человек, по внешним признакам просто нельзя. Так, эту информацию можно узнать только в лаборатории.

Понять, какой же все-таки штамм ковида у заболевшего можно только путем секвенирования — расшифровки генома вируса в лаборатории. Можно будет определить наличие доминирующих мутаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас больше всего в мире распространен «дельта»-вариант или индийский вариант ковида. В России 70% новых случаев приходятся на него.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опубликовали результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона». Эффективность лекарства оценена в 79%. У вакцинированных антитела к ковиду появились на 42-й день после прививки. В центре «Вектор» отметили, что это показатель иммунологической эффективности.

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