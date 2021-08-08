60 тыс. лет назад неандертальцы рисовали на сталагмитах

Ученые выяснили, что неандертальцы оставили свои рисунки на сталагмитах в испанских пещерах. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что неандертальцы оставили свои рисунки на сталагмитах в испанских пещерах. Фото: pixabay

Порядка 60 тыс. лет назад неандертальцы оставили свои рисунки на сталагмитах в испанских пещерах.

Американские ученые утверждают, что интересные красные полосы, располагающиеся на сталагмитах, которые нашли в испанских пещерах Куэва-де-Ардалес, являются рисунками неандертальцев.

Исследователи из Университета штата Аризона уверены самому древнему изображению около 65 тыс. лет.

Специалисты провели анализ, в ходе которого оказалось, что рисунки на сталагмитах на юге Испании были созданы за 20 тыс. лет до появления современного человека на европейской территории.

Кроме этого, исследование показало, что красные полосы каждые 10 тыс.лет обновлялись. То есть новые поколения неандертальцев опять и опять появлялись в тех же местах, дабы оставить свой след в истории.

Исследователи считают, что это может говорить о том, что современная наука недооценила умственные способности неадертальцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали продукты, способные продлить жизнь на пять лет.