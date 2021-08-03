Ученые назвали продукты, способные продлить жизнь на пять лет

Ученые назвали продукты, способные продлить жизнь на пять лет
Основной источник кислот омега-3 - рыба. Фото: Pixabay

Высокий уровень жирных кислот омега-3 в организме увеличивает продолжительность жизни. К такому выводу пришли американские ученые.

Эксперимент продолжался на протяжении 11 лет, в нем участвовали люди в возрасте 50-60 лет. Наблюдения показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.

Согласно данным, опубликованным в журнале American Journal of Clinical Nutrition, в свою продуктовую корзину исследователи рекомендовали включить людям лосось, палтус, тунец, а также макрель. Кроме того они отметили пользу семян льна и чиа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал подходящий для жары рацион. И воды предпочтение стоит отдавать именно чистой воде, а не сладким газировкам.

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