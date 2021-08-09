Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом достигло 13

Двое человек находятся в тяжелом состоянии. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Двое человек находятся в тяжелом состоянии. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Саратовской области пострадали 13 человек.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости спасатели.

Напомним, автобус, ехавший из Белгорода в Саратов, перевернулся в Саратовской области.

Дорожный инцидент произошел около 02.00 по местному времени (01.00 мск) на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находили 20 пассажиров и два водителя, не справился с управлением.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Турции 2 августа произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли четыре гражданина России.