Под утро спасатели тушили пожар в коммунальной квартире на Марата

В ночь на 9 августа в центре Петербурга, на улице Марата, 74, произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире.

Сообщение о пожаре поступило в 05:07.

В 3-комнатной коммунальной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров выгорела обстановка на площади 8 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Справиться с огнем удалось в 05:07. Огонь полностью уничтожил часть жилого помещения. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на КАДе огнем всполохнул «Вольво». Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.