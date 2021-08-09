На Парнасе иномарка протаранила каршеринг

В ночь на 9 августа в Выборгском районе Петербурга на улице Федора Абрамова, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в каршеринговый внедорожник.

«На Парнасе Фольксваген влетел в зад каршерингу и его развернуло. Слышали визг резины и удар. Вроде как никто серьезно не пострадал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Турции 2 августа произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли четыре гражданина России.