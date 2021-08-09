На Парнасе иномарка протаранила каршеринг

На Парнасе иномарка протаранила каршеринг
Авария произошла на Парнасе. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 9 августа в Выборгском районе Петербурга на улице Федора Абрамова, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в каршеринговый внедорожник.

«На Парнасе Фольксваген влетел в зад каршерингу и его развернуло. Слышали визг резины и удар. Вроде как никто серьезно не пострадал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Турции 2 августа произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли четыре гражданина России.

авария выборгский район дтп


 

Новости партнеров
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал симптомы легкой формы ковида
На Парнасе иномарка протаранила каршеринг
Под утро спасатели тушили пожар в коммунальной квартире на Марата
Потепление придет в Ленобласть в начале рабочей недели
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом достигло 13
Посол России в Германии озвучил сроки завершения «Северного потока — 2»
Водитель BMW устроил массовое ДТП на Невском
Пенсионер из ружья застрелил двухлетнего ребенка под Тулой