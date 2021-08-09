Спасатели ночью потушили пожар в нежилом здании под Выборгом

Под утро 9 августа в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Загорелось нежилое здание, расположенное между двумя поселками.

Сообщение о пожаре поступило в 5:03. Жители поселков Цвелодубово и Овсяное заметили дым, идущий от нежилого здания, и вызвали пожарных. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, нежилое здание горело на площади 120 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 6:23. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на КАДе огнем всполохнул «Вольво». Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.