В Петербурге ожидается до 25 градусов тепла в понедельник

В понедельник, 9 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Обойдется без существенных осадков.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона, усиливающегося с юго-запада. В облаках будут появляться устойчивые прояснения, в Санкт-Петербурге без существенных осадков», — сообщил синоптик.

Температура воздуха ожидается на уровне +23…+25 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +21…+26 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В Петербурге во вторник без осадков, в среду и четверг небольшие дожди, столбики термометров покажут +21…+24 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.