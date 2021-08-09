Конфликт на Ломоносова закончился стрельбой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на улице Ломоносова мужчине выстрелили в руку. По подозрению задержан безработный мужчина 1988 года рождения.

По его словам, между ним и неустановленным мужчиной произошел словесный конфликт, в результате которого он выстрелил из травматического пистолета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.