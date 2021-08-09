Вандалы испортили особняк графини Карловой на набережной Фонтанки

Вандалы испортили особняк графини Карловой на набережной Фонтанки
Уличные художники решили разрисовать ворота и подоконники особняка. Фото: скриншот "Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург"

В Северной столице жители пожаловались в социальных сетях на вандалов, которые среди бела дня начали рисовать граффити на памятнике архитектуры — особняке графини Н.Ф. Карловой.

Об этом сообщается в VK-сообществе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург». Со слов очевидцев, уличные художники решили разрисовать ворота и подоконники особняка, расположенного на набережной Фонтанки, 45.

Уличные художники решили разрисовать ворота и подоконники особняка. Фото: скриншот «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург»

Молодые люди уже подобрались к недавно отреставрированному фасаду здания библиотеки им. Маяковского, однако прохожим удалось остановить их криками и свистом.

Уличные художники решили разрисовать ворота и подоконники особняка. Фото: скриншот «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург»

Автор публикации рассказала, что вандалы шли и обсуждали видеокамеры на фасадах.

Особняк графини Карловой был построен XIX веке. После Октябрьской революции здесь открыли Музей Города, а после расположили в здании иностранный отдел библиотеки Маяковского. С 1994 года в одном из помещений здания находится Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандал разукрасил памятник Ленину на Большом проспекте В.О.

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