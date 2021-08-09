Пьяный петербуржец сел за руль и насмерть задавил женщину во дворе

Все случилось 8 августа под утро у дома №173 по проспекту Народного Ополчения. Фото: google.maps

Все случилось 8 августа под утро у дома №173 по проспекту Народного Ополчения. Фото: google.maps

В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину, сидевшую на обочине во дворе дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось 8 августа под утро у дома №173 по проспекту Народного Ополчения. Подвыпивший 43-летний мужчина сел за руль «Мазды», которая принадлежит его жене, и поехал по двору. На обочине сидела 33-летняя женщина, наезда избежать не удалось. Пострадавшая скончалась на месте.

Водителя доставили в отдел полиции, где на него составлены административные протоколы. Сейчас он находится под обязательством о явке. Следователями возбуждено уголовное дело.

В прошлом мужчина был неоднократно судим за неправомерное завладение автомобилем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе мужчина попал под колеса иномарки. Дорожный инцидент произошел 8 августа.