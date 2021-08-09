Пьяный петербуржец сел за руль и насмерть задавил женщину во дворе

Пьяный петербуржец сел за руль и насмерть задавил женщину во дворе
Все случилось 8 августа под утро у дома №173 по проспекту Народного Ополчения. Фото: google.maps

В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину, сидевшую на обочине во дворе дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось 8 августа под утро у дома №173 по проспекту Народного Ополчения. Подвыпивший 43-летний мужчина сел за руль «Мазды», которая принадлежит его жене, и поехал по двору. На обочине сидела 33-летняя женщина, наезда избежать не удалось. Пострадавшая скончалась на месте.

Водителя доставили в отдел полиции, где на него составлены административные протоколы. Сейчас он находится под обязательством о явке. Следователями возбуждено уголовное дело.

В прошлом мужчина был неоднократно судим за неправомерное завладение автомобилем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе мужчина попал под колеса иномарки. Дорожный инцидент произошел 8 августа.

наезд на пешехода новости СПб проспект Народного ополчения пьяный водитель смертельное ДТП


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный петербуржец сел за руль и насмерть задавил женщину во дворе
В Калининском районе мужчина попал под колеса иномарки
Вандалы испортили особняк графини Карловой на набережной Фонтанки
Конфликт на Ломоносова закончился стрельбой
Мужчина ударил бутылкой по голове продавщицу в Калининском районе
На севере Петербурга избили и изнасиловали женщину
Женщина устроила поножовщину в Кировском районе
Полиция искала взрывчатку в ТЦ «Норд» после анонимных угроз