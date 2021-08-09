В Сестрорецке ищут разбойника, который чуть не зарезал мужчину

В Сестрорецке ищут разбойника, который чуть не зарезал мужчину
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto

В Курортном районе мужчина попал в больницу с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 7 августа у дома 7/9 по улице Володарского в Сестрорецке.

Мужчину 1975 года рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. До медучреждения ему помог добраться его знакомый, который и сообщил о произошедшем в полицию. Мужчина отвез на маршрутке раненного ножом друга. По словам пострадавшего, по месту жительства его ударил ножом неизвестный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с высоты 15 этажа упала 32-летняя гражданка, на спине которой обнаружено ножевое ранение. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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