В Сестрорецке ищут разбойника, который чуть не зарезал мужчину

В Курортном районе мужчина попал в больницу с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 7 августа у дома 7/9 по улице Володарского в Сестрорецке.

Мужчину 1975 года рождения в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. До медучреждения ему помог добраться его знакомый, который и сообщил о произошедшем в полицию. Мужчина отвез на маршрутке раненного ножом друга. По словам пострадавшего, по месту жительства его ударил ножом неизвестный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с высоты 15 этажа упала 32-летняя гражданка, на спине которой обнаружено ножевое ранение. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.