Телефонных мошенников, обманувших более 50 петербуржцев, задержали

Телефонных мошенников, обманувших более 50 петербуржцев, задержали
Преступное сообщество организовала 21-летняя девушка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Петербурга пресекли деятельность организованной группы телефонных мошенников, жертвами которой стали не менее 50 местных жителей.

Как сообщили в городском главке МВД, по подозрению в серии хищений с банковских карт на сумму 7 млн рублей задержаны трое участников преступной группы в возрасте от 20 до 27 лет. Предварительно, они обманули на деньги не менее 50 человек.

Мошенники орудовали с января 2021 года. Преступное сообщество организовала 21-летняя девушка. Она совместно с подельниками обзванивала граждан с подменных номеров, представляясь сотрудниками безопасности банков. Они вводили жертв в заблуждение и убеждали их перевести накопления на подконтрольные банковские карты, а после снимали наличку в банкоматах. Обналичиванием занимались двое других задержанных.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция искала взрывчатку в ТЦ «Норд» после анонимных угроз.

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Телефонных мошенников, обманувших более 50 петербуржцев, задержали