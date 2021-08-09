Телефонных мошенников, обманувших более 50 петербуржцев, задержали

Сотрудники полиции Петербурга пресекли деятельность организованной группы телефонных мошенников, жертвами которой стали не менее 50 местных жителей.

Как сообщили в городском главке МВД, по подозрению в серии хищений с банковских карт на сумму 7 млн рублей задержаны трое участников преступной группы в возрасте от 20 до 27 лет. Предварительно, они обманули на деньги не менее 50 человек.

Мошенники орудовали с января 2021 года. Преступное сообщество организовала 21-летняя девушка. Она совместно с подельниками обзванивала граждан с подменных номеров, представляясь сотрудниками безопасности банков. Они вводили жертв в заблуждение и убеждали их перевести накопления на подконтрольные банковские карты, а после снимали наличку в банкоматах. Обналичиванием занимались двое других задержанных.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.

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