Полиция искала взрывчатку в ТЦ «Норд» после анонимных угроз

В Выборгском районе Петербурга анонимы заставили сотрудников полиции искать взрывные устройства в торговом центре «Норд» на проспекте Просвещения.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 12:23 неизвестные отправили на электронную почту городского управления ФСБ следующее сообщение: «Здравствуйте. В городе Санкт-Петербурге заложены мощные взрывчатки в ТРЦ Норд, пр. Просвещения, д. 19».
На место происшествия направились полицейский и кинолог. Они осмотрели помещения «Норда» и прилегающую к торговому центру территорию. Взрывчатки не обнаружено. Обошлось без эвакуации персонала и посетителей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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