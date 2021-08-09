Во время пожара в коммунальной квартире на Марата погиб один человек

Во время пожара в коммунальной квартире на Марата погиб один человек
Причины пожара устанавливаются. Фото: Pixabay

В ночь на 9 августа в центре Петербурга, на улице Марата, 74, произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире.

Сообщение о пожаре поступило в 05:07.

В 3-комнатной коммунальной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров выгорела обстановка на площади 8 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. В результате пожара погиб житель квартиры. Как сообщает 78.ru, он отравился угарным газом. По словам соседей, погибший злоупотреблял алкоголем.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Справиться с огнем удалось в 05:07. Огонь полностью уничтожил часть жилого помещения. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на КАДе огнем всполохнул «Вольво». Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

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