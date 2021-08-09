После обрушения башни дачи Кривдиной завели уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия «Дача Кривдиной» в Сестрорецке.

Как сообщает прокуратура Курортного района, проверка надзорного органа показала, что владельцы дачи Кривдиной не соблюдали требования законодательства в области сохранения и использования объектов культурного наследия, из-за чего и произошло обрушение башни.

Башня дачи Кривдиной обрушилась 31 июля. Никто из проживающих внутри не пострадал, но многодетная семья осталась без крыши над головой. При этом семья стояла в очереди на получение жилья от государства еще с 1983 года.

Собственником дачи является ООО «Норд Отель». Владельцу поручено в ближайшее время устранить выявленные нарушения. Отмечается, что организация уже договорилась с семьей о предоставлении им временного жилья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аварийная дача Кривдиной обрушилась в Сестрорецке.