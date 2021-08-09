Бетонный забор на Минеральной изуродовал «Матиз» и «Форд»

На Минеральной улице бетонный забор упал на автомобили. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Минеральной улице бетонный забор упал на автомобили. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Калининском районе Санкт-Петербурга тяжелый бетонный забор завалился на два легковых автомобиля.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Легковые автомобили «Матиз» и «Форд» были припаркованы у забора на Минеральной улице у дома 32. Однако обладателей машин ждет неприятный сюрприз, потому как на их транспортные средства упал забор.

Судя по фотографиям, забор был довольно тяжелым, потому как он сумел чуть ли не на половину придавить ярко-синий «Матиз» и темно-синий «Форд».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Калининском районе города из-за неповоротливости грузовой машины произошло дорожно-транспортное происшествие. Фура, въезжавшая на Минеральную улицу, повалила на две легковушки забор.