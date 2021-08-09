Скончалась актриса, сыгравшая соседку Жихареву в «Папиных дочках»

В возрасте 81 года ушла из жизни Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая.

Женщина скончалась на 82-м году жизни, она была актрисой московского театра «Содружество актеров Таганки». Об этом стало известно из сообщении театра.

«С 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке, а в 1992-м пришла работать в театр «Содружество актеров Таганки». Для коллектива «Содружества актеров Таганки» Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег», — пишут в театре.

Татьяна Жукова-Киртбая приняла участие в 98 проектах. В их числе «Москва слезам не верит», где она сыграла работницу химчистки Полину, «Моя прекрасная няня», там она была бабой Симой, в «Папиных дочках» у Жуковой-Киртбая была запоминающаяся роль соседки Евфросиньи Жихаревой, а также в «Счастливы вместе», «Ворониных». Помимо прочего, актриса в конце 1970-х годов стала участницей проекта «Кабачок «13 стульев», где играла пани Ядвигу — сестру супруги директора кабачка.

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