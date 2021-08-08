Петербургский журналист Дмитрий Запольский умер в Риге

Журналист из Северной столицы Дмитрий Запольский, который проживал за границей вот уже 10 лет, с 2011 года, умер в Риге. Ему было 62 года.

Об этом стало известно 8 августа, после сообщения супруги Елизаветы в аккаунте журналиста в Facebook.

Женщина отметила, что Запольский путешествовал вместе со своей семьей. По ее словам, в данный момент считают, что смерть случилась в связи с тем, что оторвался тромб. Мужчина скончался довольно быстро. При этом, в настоящее время точной информации на этот счет нет.

Известно, что Запольский с семьей в последние годы проживал в Финляндии. Его супруга заявила, что хоронить журналиста решено именно там. Также женщина пишет, что семья нуждается в финансовой поддержке.

Дмитрий Запольский уроженец Ленинграда. Он работал в газете «Смена» в конце 1980-ых годов. Буквально через 10 лет его избрали народным депутатом Ленсовета XXI созыва. Затем он стал сотрудником Пятого канала, потом работников региональном телевидении. Кроме тоге, он был главным редактором корпорации «Русское видео». А в 2011 году он эмигрировал из Российской Федерации и большую часть времени проживал в Финляндии.

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