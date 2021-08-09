Трассу М-10 в Тосненском районе будут перекрывать три дня подряд

Движение по трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области будут временно перекрывать три дня подряд.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобильную дорогу будут перекрывать с 10 по 12 августа для проведения работ по подведу проводов через трассу.

10 августа трасса будет перекрыта с 15:00 до 15:15 между населенными пунктами Померанье и Трубников Бор.

11 августа движение закроют с 10:00 до 10:15 между населенными пунктами Ушаки и Жары. С 15:00 до 15:15 трассу закроют в Болотнице.

12 августа автомобилистам запретят движение с 10:00 до 10:15 в Болотнице, а также с 15:00 до 15:15 между Любанью и деревней Померанье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Коле» введут ограничения из-за негабарита.