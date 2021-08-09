Петербург и Ленобласть выбирают единую концепцию переработки мусора

Мусорные полигоны начнут закрываться приблизительно через три года. Фото: pixabay

Мусорные полигоны начнут закрываться приблизительно через три года. Фото: pixabay

Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают единую концепцию сортировки и переработки мусора.

Жителям предстоит выбрать один из 42 вариантов организации обращения с отходами, предложенных Институтом проектирования, экологии и гигиены.

Мусорная реформа в двух соседних регионах может затянуться на 10 лет и пройти в два этапа. Первый займет три года, а второй растянется на семь лет. В ходе первого этапа необходимо построить мусороперерабатывающие комплексы и сформировать территориальную схему их расположения. Только потом город и область смогут начать переход на экологичную переработку отходов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», мусорные полигоны начнут закрываться приблизительно через три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге приостановили конкурс по поиску мусорного оператора из-за жалобы.