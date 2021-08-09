Наружные наряды полиции ищут мужчину, ворвавшегося в детсад в Кудрово

Мужчина уронил нож, когда пытался залезть в детский сад в Кудрово. Фото: pixabay.com

Мужчина уронил нож, когда пытался залезть в детский сад в Кудрово. Фото: pixabay.com

В Кудрово неизвестный перелез через забор детского сада, однако встретившись с охранником пустился наутек.

Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что все произошло примерно 14:30 в городе Кудрово Всеволожского района. В это время правоохранителям заявили, что на территорию детского сада, расположенного на Европейском проспекте, проник неизвестный гражданин.

Но когда нарушитель порядка увидел охранника учреждения — скрылся.

В настоящее время все наружные наряды полиции разыскивают неизвестного, чтобы его задержать.

Кроме того, по информации 78.ru, мужчина был с ножом, его он уронил за забор.

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