Переломанный актер «Штрафбата» скончался в реанимации

Российский актер Игорь Регнер, который наиболее известен по роли в фильме «Штрафбат» умер в реанимации Боткинской больницы.

Мужчина ушел из жизни 9 августа в реанимации.

Ранее стало известно, что Игоря Регнера обнаружили в его квартире. Ему диагностировали переломом ребер, травму груди и другими телесными повреждениями. Об этом рассказала 29 июля его жена.

По словам женщины, пока супруг находился в реанимации, его состоянии врачи оценивали как тяжелое.

Жена актера отметила, что муж лечился от онкологического заболевания. Он проходил химиотерапию, в связи с чем его организм стал слабым.

По ее мнению, Регнер получил травмы от падения после лечебной процедуры.

Игорь Регнер сыграл более чем в 60 фильмах. Наиболее известные его работы «Штрафбат», «Сочинение ко Дню Победы», «Главный калибр».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончалась актриса, сыгравшая соседку Жихареву в «Папиных дочках».