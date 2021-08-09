Ученые начали искать точное мест Ледового побоища

Найти то самое место, где Александр Невский победил ливонскую орду. Именно это было целью Русского географического общества.

О своих успехах в первой части экспедиции рассказали 9 августа на пресс-конференции ученые Северной столицы телеканалу «Санкт-Петербург».

Современное оборудование помогло ответить на вопросы, которые так и оставались открытыми с середины прошлого века, когда генерал Геогрий Караев начал изучение Чудского озера.

Декан факультета географии РГПУ им. А.И.Герцена, доктор географических наук Дмитрий Субетто объяснил, что теперь стало возможно датировать те или иные события.

Также исследователи пробурили донные отложения и вскрыли торф. Кроме того, были проведены гидроакустическое и водолазное обследования, аэрофотосъемка.

Однако все эти манипуляции не дают точного ответа, где же проходило великое сражение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британские геологи объяснили долголетие камней Стоунхенджа.