Британские геологи объяснили долголетие камней Стоунхенджа

Древние бритты построили Стоунхендж из камней, образовавшихся десятки миллионов лет назад. Их особенный состав позволил памятнику сохраниться до наших дней, заявили британские геологи.

Сотрудники британской фирмы Van Moppes высверлили небольшой фрагмент камня Стоунхенджа во время консервационных работ в 1958 году. Один из сотрудников забрал образец в качестве сувенира и хранил его более 60 лет в США, однако теперь ученым удалось его изучить.

Оказалось, что мегалиты состоят из плотно спрессованных мельчайших частиц кварца. Некоторые песчинки кварца могут иметь возраст до 1,6 млрд лет. Именно это позволило камням выдержать атмосферные воздействия и простоять пять тысяч лет, передает Planet Today.

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