Женщина, ударившая в Кировском районе двоих ножом, задержана

Женщина, ударившая в Кировском районе двоих ножом, задержана
Покушение на убийство произошло на улице Зины Портновой. Фото: "Яндекс карты"

В Северной столице была задержана 44-летняя женщина, которую подозревают в покушении на убийство двух человек.

Следственным отделом по Кировскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело против гражданки, которая ранее уже была судима.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Следствие считает, что женщина 8 августа была пьяная. Она находилась в квартире по улице Зины Портновой.

Между ней, 47-летним мужчиной и еще одной 56-летней женщиной произошла размолвка. Так, обвиняемая ударила обоих ножом в область груди.

Для мужчины травма оказалась несовместима с жизнью. Он скончался на месте случившегося.

В данный момент выясняются все детали обстоятельств случившегося. Уголовное дело продолжают расследовать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер из ружья застрелил двухлетнего ребенка под Тулой.

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