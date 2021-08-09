ООН предупредила о росте числа экологических катастроф

Теперь землянам нужно быть готовым к сильным волнам жары, наводнениям и лесным пожарам. Фото: pixabay

Теперь землянам нужно быть готовым к сильным волнам жары, наводнениям и лесным пожарам. Фото: pixabay

ООН предупредила о росте количества экологических катастроф в скорое десятилетие из-за нагревания Земли на полтора градуса.

На данный момент поверхность планеты нагревается быстрее, чем надо. По прогнозам ученых, температура должна была повыситься на полтора градуса в период до 2052 года. Однако, сейчас более высокую среднюю температуру термометры покажут раньше, до 2040 года, уверены исследователи. Об этом сообщает Daily Mail.

Теперь землянам нужно быть готовым к сильным волнам жары, наводнениям и лесным пожарам, считают ученые. Изменение погоды может отразиться как плохие погодные условия, повышение уровня моря, увеличение смертности, потери для дикой природы и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет.