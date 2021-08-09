ООН предупредила о росте числа экологических катастроф

ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Теперь землянам нужно быть готовым к сильным волнам жары, наводнениям и лесным пожарам. Фото: pixabay

ООН предупредила о росте количества экологических катастроф в скорое десятилетие из-за нагревания Земли на полтора градуса.

На данный момент поверхность планеты нагревается быстрее, чем надо. По прогнозам ученых, температура должна была повыситься на полтора градуса в период до 2052 года. Однако, сейчас более высокую среднюю температуру термометры покажут раньше, до 2040 года, уверены исследователи. Об этом сообщает Daily Mail.

Теперь землянам нужно быть готовым к сильным волнам жары, наводнениям и лесным пожарам, считают ученые. Изменение погоды может отразиться как плохие погодные условия, повышение уровня моря, увеличение смертности, потери для дикой природы и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет.

Глобальное потепление оон погода прогноз погоды стихии


 

Новости партнеров
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали о прививке людей с хроническими болезнями
Петербург в лидерах России по зарплатному неравенству
Шарм-эш-Шейх принял первый за почти шесть лет прямой авиарейс из России
Владимир Путин наградил петербургскую актрису Самошину
ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Мужчина, проникший с ножом в детсад Кудрово, объяснил свое поведение
Мокрое место: автоледи сбила мотоциклиста на Фонтанке
Минобрнауки предложило перевести непривитых студентов на удаленку