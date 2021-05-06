В ООН заявили о приближении катастрофы

Температура Земли в 2020 году стала рекордно высокой за 3 млн лет. Фото: pixabay

Температура Земли в 2020 году стала рекордно высокой за 3 млн лет. Фото: pixabay

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что температура Земли в 2020 году достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет.

По его словам, 2020 год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.

«Это самый высокий уровень за 3 млн лет», когда температура планеты была выше на 3 градуса, «а уровень моря — выше примерно на 15 метров», — цитирует представителя ООН ТАСС.

Политик отметил, что мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследователи выяснили, что текущее глобальное потепление значительно отличается от масштабных климатических изменений, которые были в прошлом. Установлено, что около 50 млн лет назад на Земле наступил теплый период, когда в атмосфере содержалось большое количество углекислого газа.