Влияние человека на глобальное потепление доказано учеными из США

В Ратгерском университете в США ученые провели исследование и доказали влияние человечества на глобальное потепление.

Как сообщает Science Advances, исследователи выяснили, что текущее глобальное потепление значительно отличается от масштабных климатических изменений, которые были в прошлом.

Установлено, что около 50 млн лет назад на Земле наступил теплый период, когда в атмосфере содержалось большое количество углекислого газа. При этом на планете отсутствовали льды из-за повышенного уровня морской воды.

Примерно 16 млн лет назад на Земле образовались первые ледники, а еще через 30 млн лет лед появился на Южном и Северном полюсах.

Около 27 тыс. лет назад начал убывать уровень морской воды, после чего он вновь стал подниматься примерно на 40 мм в год. До начала XX века он особо не менялся, однако вскоре резко пошел вверх.

На основании этого ученые пришли к выводу, что прошлые климатические потрясения происходили из-за изменений в орбите планеты, а нынешний парниковый эффект связан с деятельностью человека.

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