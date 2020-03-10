Стали известные главные опасности для России от изменения климата

Научный сотрудник рассказал о главных климатических опасностях для России. Ими оказались таяние вечной мерзлоты и засуха.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Кислова, таяние вечной мерзлоты не несет угрозы для жизни, поскольку численность людей на севере довольно маленькая. Вместе с тем он отметил, что через 30 лет таяние вечной мерзлоты может принести ущерб российской экономике в размере 8,5% от ВВП.

Если на севере будет деградация вечной мерзлоты, то на юге страны произойдет опустынивание и засушливость. По словам ученого, засуха будет вызвана не столько стихией, сколько с «человеческой глупостью», когда люди начинают строить там, где этого лучше не делать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джефф Безос отдает $10 млрд на борьбу с изменением климата.