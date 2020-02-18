Джефф Безос отдает $10 млрд на борьбу с изменением климата

Джефф Безос отдает $10 млрд на борьбу с изменением климата
Миллиардер собирается направить $10 млрд в "Фонд Земли Безоса". Фото: instagram.com/jeffbezos

Основатель американской компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос создал фонд по борьбе с климатическими изменениями, в который выделил $10 млрд.

Как рассказал миллиардер в своем Instagram-аккаунте, именно проблемы с экологией являются «самой большой угрозой для Земли». Он собирается направить $10 млрд в «Фонд Земли Безоса». Средства пойдут научным сотрудникам, активистам и частным организациям, которые специализируются по этому вопросу. Гранты начнут выдавать летом 2020 года.

Миллиардер также призвал компании, правительства различных государств, международные организации и все население планеты не забывать про борьбу с изменением климата. По его словам, Землю необходимо защищать вместе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали настоящую причину климатической катастрофы.

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