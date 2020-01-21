Ученые назвали настоящую причину климатической катастрофы

Американские ученые выяснили, что половина разрушительного эффекта, оказываемого человеком на озоновый слой, защищающий нашу планету, зависит от вещества, использующегося в качестве хладагентов, растворителей и аэрозолей.

По мнению экспертов, так называемое ОВР, разработанное в первой трети прошлого столетия, стало основной причиной глобального потепления во всем мире в период с 1995 по 2005 год. Кроме того, из-за активного применения ОВР пострадали примерно половина растаявших льдов Арктики.

При этом после прекращения выпуска этого вещества разрушительный эффект стал понемногу снижаться, но, тем не менее, все еще оказывает воздействие. ОВР перестали производить в 1989 году, после подписания Монреальского договора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России теплеет почти в три раза быстрее, чем в остальном мире.