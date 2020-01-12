Ученые объяснили быстрое потепление в России

В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. О причинах изменения климата рассказал сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Быстрое потепление в России связывают с расположением. Страна находится в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.

Океан выступает своеобразным аккумулятором тепла. Он способен нивелировать влияние изменяющихся условий.

«У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — сказал Кисилев в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что одновременно с глобальным потеплением в мире меняется режим циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане. Все это приводит к погодным и климатическим изменениям.

В 2020 году ученый прогнозирует повышение среднегодовой температуры и увеличения различных явлений, связанных с природными катастрофами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актера Хоакина Феникса задержали на акции в поддержку мер по предотвращению изменений климата.