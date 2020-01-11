Полиция задержала Хоакина Феникса на протестной акции

Известный актер Хоакин Феникс, одной из последних громких ролей которого стал Джокер в одноименной драме Тода Филиппса, задержан на акции в поддержку мер по предотвращению изменений климата.

Вместе с Хоакином на митинге также присутствовал другой актер, 79-летний Мартин Шин, известный по главной роли в легендарной картине Френсиса Фреда Копполы «Апокалипсис сегодня». О происшествии рассказал телеканал CNN в субботу, 11 января.

Сама акция состоялась в пятницу в Вашингтоне. Организатором митинга стало объединение, основанное популярной американской актрисой и активисткой Джейн Фонда. В общей сложности на демонстрации полицейские задержали 147 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петергофа вышли на согласованный митинг против мусороперерабатывающего предприятия, который хотят построить в городе.