В Стрельне женщина сбила велосипедиста и протащила его два метра

В Стрельне женщина сбила велосипедиста и протащила его два метра
Остановилась автоледи только тогда, когда ей начали сигналить. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Очередное ДТП с участием велосипедиста произошло в Стрельне.

Женщина на серебристом «Киа» на Фронтовой улице сбила велосипедиста. Со слов очевидцев, она протащила его два метра под колесами. Остановилась автоледи только тогда, когда ей начали сигналить. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Женщина пыталась доказать, что виноват велосипедист и те, кто не смог просто проехать мимо.

Пост за полчаса увидели 14 тысяч человек. Петербуржцы оставили 45 комментариев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автоледи сбила мотоциклиста на Фонтанке. В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбили мотоциклиста. Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», авария случилась в Центральном районе на набережной реки Фонтанки у дома 61.

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