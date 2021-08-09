Сломавшаяся электричка задержала пассажиров на Московском вокзале

Сломавшаяся электричка задержала пассажиров на Московском вокзале
Петербуржцам пришлось ждать два часа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Поездка из Северной столицы в Ленобласть затянулась для пассажиров электрички № 6513. Петербуржцы планировали добраться до Малой Вишеры. Однако, электричка уехала на ремонт.

Сбой в железнодорожном движении произошел сегодня, в понедельник, девятого августа. В половине восьмого вечера электричка должна была тронутся с Московского вокзала, но этого не произошло. Петербуржцам пришлось ждать два часа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Рейс отменили из-за неисправности подвижного состава. Следующий поезд до Малой Вишеры отправился в 21:14.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе. Россиянин очень разозлился после такого случая. Он отметил, что это был обычный день. Он с утра поехал на работу, а потом с него списали 20 миллионов.

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