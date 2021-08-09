Сломавшаяся электричка задержала пассажиров на Московском вокзале

Поездка из Северной столицы в Ленобласть затянулась для пассажиров электрички № 6513. Петербуржцы планировали добраться до Малой Вишеры. Однако, электричка уехала на ремонт.

Сбой в железнодорожном движении произошел сегодня, в понедельник, девятого августа. В половине восьмого вечера электричка должна была тронутся с Московского вокзала, но этого не произошло. Петербуржцам пришлось ждать два часа. Об этом сообщает «Фонтанка».