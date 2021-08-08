У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе

У жителей Новокузнецка списали большие деньги с транспортных карт после поездок на автобусе.
Россиянин очень разозлился после такого случая. Он отметил, что это был обычный день. Он с утра поехал на работу, а потом с него списали 20 миллионов. Об этом сообщает city-n.
Мужчина успел пошутить, что на эти деньги он мог полностью купить сам автобус. В администрации Новокузнецка призвали жителей в течение суток не пользоваться карточками для транспорта. В том числе школьникам, студентам и пенсионерам из-за сбоя.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России появились мошенники, которые списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт. Чтобы избежать такое, необходимо выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, а также переключить во всех банках SMS-авторизацию на push-уведомления в приложении.