Россиян предупредили о мошенничестве с дубликатами сим-карт

Россиян предупредили о мошенничестве с дубликатами сим-карт
Специалисты порекомендовали быть внимательными и не давать номер телефона кому попало. Фото:pixabay.com

В России появились мошенники, которые списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.

Чтобы избежать такое, необходимо выпустить второй виртуальный номер в приложении мобильного оператора, а также переключить во всех банках SMS-авторизацию на push-уведомления в приложении. Также советуют заключить документ, запрещающий выдачу дубликата сим-карты без своего присутствия. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты порекомендовали быть внимательными и не давать номер телефона кому попало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в попытках получить чужие деньги злоумышленники пытаются нащупать слабые места потенциальных жертв. О «болевых точках» жителей России, на которые пытаются давить жулики, рассказала психолог Анастасия Лысакова. Для россиянок это, прежде всего, стремление создать семью.

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