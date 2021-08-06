Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники

В попытках получить чужие деньги злоумышленники пытаются нащупать слабые места потенциальных жертв. О «болевых точках» жителей России, на которые пытаются давить жулики, рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Для россиянок это, прежде всего, стремление создать семью. Так незамужних женщин часто приглашают в липовые брачные агентства. Главная цель здесь — нажива, а не решение женских проблем, отмечает специалист. Об этом сообщает Sputnik.

Главной «болевой точкой» у мужчин является хороший заработок. Многие из них теряют возможность рассуждать с холодной головой, когда им предлагают большую зарплату в непонятной фирме.

Для старшего поколения есть одна забота — здоровье. Якобы медицинские клиники звонят пожилым людям, сообщают о «страшном» диагнозе и сразу предлагают чудодейственное дорогое средство.

Психолог напомнила, что самый лучший вариант защиты от психологического давления со стороны мошенников —сделать перерыв в разговоре и хорошенько все обдумать.