Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники

Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
Главной "болевой точкой" у мужчин является хороший заработок. Фото: pixabay

В попытках получить чужие деньги злоумышленники пытаются нащупать слабые места потенциальных жертв. О «болевых точках» жителей России, на которые пытаются давить жулики, рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Для россиянок это, прежде всего, стремление создать семью. Так незамужних женщин часто приглашают в липовые брачные агентства. Главная цель здесь — нажива, а не решение женских проблем, отмечает специалист. Об этом сообщает Sputnik.
Главной «болевой точкой» у мужчин является хороший заработок. Многие из них теряют возможность рассуждать с холодной головой, когда им предлагают большую зарплату в непонятной фирме.
Для старшего поколения есть одна забота — здоровье. Якобы медицинские клиники звонят пожилым людям, сообщают о «страшном» диагнозе и сразу предлагают чудодейственное дорогое средство.
Психолог напомнила, что самый лучший вариант защиты от психологического давления со стороны мошенников —сделать перерыв в разговоре и хорошенько все обдумать.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новую схему обмана с выдачей кредита.
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