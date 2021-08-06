Мошенники придумали новую схему обмана с выдачей кредита

Жители России начали сталкиваться с новой схемой мошенничества. Она связана с переводом микрозаймов без ведома заемщика.
Такой инцидент уже случился в Твери. Кто-то отправил на банковский счет мужчины 45 тысяч рублей. Он не смог сразу вернуть эти деньги, так как в переводе не было реквизитов. Неделю спустя жертве мошенничества позвонил представитель микрофинансовой организации из другого города и попросил его погасить долг. В итоге жителю Твери с трудом удалось вернуть деньги организации. Об этом сообщает «Российская газета».
Сутки нахождения суммы на счетах мужчины «стоили» почти три процента. Вскоре ему стали звонить коллекторы, которые стали требовать выплатить набежавшие проценты. Похожий инцидент случился в Екатеринбурге.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские Петербурга раскрыли мошенничество на 250 тысяч рублей с договорами по ремонту и обслуживанию автомобилей. В преступлении заподозрили сотрудника банка и двух его подельников из коммерческой фирмы.