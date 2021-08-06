Мошенники придумали новую схему обмана с выдачей кредита

Такой инцидент уже случился в Твери. Кто-то отправил на банковский счет мужчины 45 тысяч рублей. Он не смог сразу вернуть эти деньги, так как в переводе не было реквизитов. Неделю спустя жертве мошенничества позвонил представитель микрофинансовой организации из другого города и попросил его погасить долг. В итоге жителю Твери с трудом удалось вернуть деньги организации. Об этом сообщает «Российская газета».