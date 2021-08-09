Мужчина дал порулить подростку в Усть-Славянке

Мужчина дал порулить подростку в Усть-Славянке
Мужчина расположился на пассажирском сидении и взял на руки младшего сына. Фото: pixabay

Мужчина дал порулить сыну в одном из дворов Усть-Славянки. Отец семейства дал брозды правления белого «КИА Рио» подростку. Мужчина расположился на пассажирском сидении и взял на руки младшего сына.

Такую картину увидел неравнодушный петербуржец. Он тут же вооружился камерой и пошел выяснять, какое право имеет мужчина давать ребенку рулить. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Отец семейства не отреагировал на замечание и списал все на вредность петербуржца. Мужчина заверил, что дома «тут десять метров». Он также сказал, что не отказывается от ответственности.

«Если совершу преступление, сам за него отвечу», — отметил отец подростка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне женщина сбила велосипедиста и протащила его два метра. Остановилась автоледи только тогда, когда ей начали сигналить.

авто дети новости СПб санкт-петербург соцсети


 

Новости партнеров
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина дал порулить подростку в Усть-Славянке
Сломавшаяся электричка задержала пассажиров на Московском вокзале
В Стрельне женщина сбила велосипедиста и протащила его два метра
СКР начал проверку после гибели 9 человек в больнице Владикавказа
Каждый пятый россиянин рассчитывает завершить трудовую деятельность до 55 лет
Проценко объяснил падение заболеваемости коронавирусом в Москве
В Петербурге огласили приговор виновному в превышении должностных полномочий
В Роспотребнадзоре рассказали о прививке людей с хроническими болезнями