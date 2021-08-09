Мужчина дал порулить подростку в Усть-Славянке

Мужчина расположился на пассажирском сидении и взял на руки младшего сына. Фото: pixabay

Мужчина расположился на пассажирском сидении и взял на руки младшего сына. Фото: pixabay

Мужчина дал порулить сыну в одном из дворов Усть-Славянки. Отец семейства дал брозды правления белого «КИА Рио» подростку. Мужчина расположился на пассажирском сидении и взял на руки младшего сына.

Такую картину увидел неравнодушный петербуржец. Он тут же вооружился камерой и пошел выяснять, какое право имеет мужчина давать ребенку рулить. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Отец семейства не отреагировал на замечание и списал все на вредность петербуржца. Мужчина заверил, что дома «тут десять метров». Он также сказал, что не отказывается от ответственности.

«Если совершу преступление, сам за него отвечу», — отметил отец подростка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне женщина сбила велосипедиста и протащила его два метра. Остановилась автоледи только тогда, когда ей начали сигналить.