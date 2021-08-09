В Гвинее выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург

В Гвинее выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург
Заразившийся человек умер. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения объявила сегодня, 9 августа, в понедельник, о том, что на территории Гвинеи выявили первый случай заболевания лихорадкой Марбург.

В ВОЗ рассказали о том, что в стране работают с министерством здравоохранения, чтобы быстрее принять меры по предотвращению распространения инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Лихорадка Марбурга относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Случай зарегистрировали на юге Гвинеи. Заразившийся человек умер. Его кровь проанализировали два института. ВОЗ подтвердила случай лихорадки Марбурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минобрнауки предложило перевести студентов, которые не вакцинированы от ковида или не имеют медотвод, на удаленный режим обучения. Так, в министерстве посоветовали университетам проводить экзамены для привитых и не вакцинированным от ковида студентов раздельно

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