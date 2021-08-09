В Выборгском районе загорелся балкон

В Выборгском районе загорелся балкон. Пожар потушили меньше, чем за полчаса.

Накануне почти в 11 часов вечера поступило информация о пожаре в Санкт-Петербурге. По адресу Выборгское шоссе, дом 15 загорелся балкон жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

Пожар произошел на балконе двухкомнатной квартиры. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В 23:17 огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали 12 пожарных и три спецмашины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе сгорела бытовка. Очередной пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Накануне поступила информация о пожаре по адресу: Планерная улица дом 87 к 1. Он начался в половине 11 вечера. Выгорела двухэтажная бытовка площадью 17 квадратных метров.