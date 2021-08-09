В Приморском районе сгорела бытовка

Очередной пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, в понедельник, девятого августа, поступила информация о пожаре по адресу: Планерная улица дом 87 к 1. Он начался в половине 11 вечера. Выгорела двухэтажная бытовка площадью 17 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Огонь потушили через сорок минут. В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали три спецмашины и 12 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пожара в коммунальной квартире на Марата погиб один человек. В ночь на 9 августа в центре Петербурга, на улице Марата, 74, произошел пожар в трехкомнатной коммунальной квартире. В 3-комнатной коммунальной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров выгорела обстановка на площади 8 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.