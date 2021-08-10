Грета Тунберг планирует принять участие во встрече ООН по климату в Глазго

Ранее девочка говорила, что не хочет присутствовать на встрече. Фото: twitter.com/GretaThunberg

Ранее девочка говорила, что не хочет присутствовать на встрече. Фото: twitter.com/GretaThunberg

Шведская экоактивистка Грета Тунберг хочет принять участие в конференции ООН по климату в Глазго осенью.

Ранее девочка говорила, что не хочет присутствовать на встрече, так как неравномерное распределение вакцин против ковида означает, что некоторые государства не могут участвовать в ней. Об этом сообщает Reuters.

Однако, когда Великобритания заявила, что сделает прививки всем делегатам, которые туда приедут, то юная активистка решила посетить международную конференцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ООН предупредила о росте количества экологических катастроф в скорое десятилетие из-за нагревания Земли на полтора градуса. На данный момент поверхность планеты нагревается быстрее, чем надо. По прогнозам ученых, температура должна была повыситься на полтора градуса в период до 2052 года.