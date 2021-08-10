Заброшенный дом Дворжака на набережной Фонтанки охватило огнем

Заброшенный дом Дворжака на набережной Фонтанки охватило огнем
Пожар в доме Дворжака. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга в ночь на 10 августа загорелся заброшенный исторический особняк — дом Дворжака.

Очевидцы рассказали о произошедшем в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пожар начался в доме, расположенном на набережной Фонтанки, 141. Судя по опубликованным снимкам, на борьбу с огнем направили не менее трех пожарных расчетов. Спасатели использовали лестницы и тушили огонь на крыше.

Причины и обстоятельства пожара будут установлены позднее. Пострадал ли кто-нибудь в результате пожара, не сообщается.

Дом К.Л. Дворжака был построен в середине XIX века. В 2007 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Он признан памятником городского значения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе загорелся балкон.

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