Юриста из Пушкина заподозрили в сексуальном насилии над его дочерью

В Пушкине мать шестилетней девочки заявила в полицию на своего мужа, работающего юристом. С ее слов, он надругался над дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 9 августа в полицию обратилась 33-летняя жительница Колокольного переулка. Она заявила, что ее 32-летний супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их общей дочери 2015 года рождения. Это происходило с начала 2021 года по настоящее время в их квартире. Мужчина работает юристом в юридической фирме.

На месте работали полицейские и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушку-юриста изнасиловали у дома на Дачном проспекте.